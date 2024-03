Fête de la Bretagne Défilé et concert Saint-Cast-le-Guildo, dimanche 26 mai 2024.

Fête de la Bretagne Défilé et concert Saint-Cast-le-Guildo Côtes-d’Armor

A l’occasion la fête de la Bretagne, le Bagad de Lann Bihoué sera l’invité d’honneur. Il participera au défilé de bord de mer, et assurera deux prestations en après-midi sur le site de la fête.

Invités également à cette manifestation, autour du Bagad Salicornes, le Pipeband de Saint Brieuc, le bagad de Léhon, le cercle de Fréhel et le cercle des Embruns.

A 11h sur le bord de mer et à 14h au stade de foot .

Restauration sur place. .

Début : 2024-05-26 11:00:00

fin : 2024-05-26

Saint-Cast-le-Guildo 22380 Côtes-d’Armor Bretagne

