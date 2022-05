Fête de la Bretagne Bétheny Bétheny Catégories d’évènement: Bétheny

Bétheny Marne Bétheny La Fête de la Bretagne en Champagne-Ardenne est de retour pour une troisième édition. Au programme deux après-midi d’animations et un Fest Noz le samedi soir avec le groupe “Sans Gain”. De nombreux ateliers et animations attendent petits et grands pour un week-end Breton ! Jeux traditionnels, contes, chants, initiation au nœuds marins et aux instruments, château gonflable, tombola etc. Buvette et petite restauration sur place. bzh.champagne@gmail.com +33 7 67 97 41 56 Espace Thierry Meng 19 Allée du Tourizet Bétheny

