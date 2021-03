Maen-Roch Château Le Rocher Portail Maen Roch Fête de la Bretagne au Rocher Portail Château Le Rocher Portail Maen-Roch Catégorie d’évènement: Maen Roch

Fête de la Bretagne au Rocher Portail Château Le Rocher Portail, 15 mai 2021-15 mai 2021, Maen-Roch. Fête de la Bretagne au Rocher Portail

Château Le Rocher Portail, le samedi 15 mai à 14:00

A partir de 14h, retrouvez les organisateurs devant le château Le Rocher Portail. Les membres de l’association et les animateurs vous feront découvrir l’histoire du jeu du palets breton, et vous initieront à ce jeu.

gratuit. Respect du protocole sanitaire. Soumis à un nombre restreint de participants.

A l’occasion de la fête de la Bretagne, l’association les mais du Rocher Portail et la société David Jeux organisent une initiation gratuite au jeu du palets bretons, face au pont=levis du Château Château Le Rocher Portail Le Rocher Portail 35460 Maen roch Maen-Roch Saint-Brice-en-Coglès

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-05-15T14:00:00 2021-05-15T18:00:00

Catégorie d'évènement: Maen Roch Lieu Château Le Rocher Portail Adresse Le Rocher Portail 35460 Maen roch Ville Maen-Roch