Fête de la Bretagne au Musée du Loup Le Cloître-Saint-Thégonnec, 22 mai 2022, Le Cloître-Saint-Thégonnec.

Fête de la Bretagne au Musée du Loup Musée du Loup 3 Rue du Calvaire Le Cloître-Saint-Thégonnec

2022-05-22 – 2022-05-22 Musée du Loup 3 Rue du Calvaire

Le Cloître-Saint-Thégonnec Finistère Le Cloître-Saint-Thégonnec

A partir de 14h : les artistes et amis Kerretnoz, sculpteur, et Sébastien Monteil, illustrateur et auteur de BD (Ô Keltia), exposeront et présenteront leurs réalisations aux visiteurs.

15h-16h : le sculpteur Kerretnoz réalisera une petite œuvre en bois au couteau à partir d’une branche.

Le musée sera ouvert de 14h à 18h ce jour.

musee.du.loup@wanadoo.fr +33 2 98 79 73 45 http://www.museeduloup.fr/

dernière mise à jour : 2022-03-22 par