Fête de la Bretagne: 14/15/16 mai place du marché à Châteauneuf-du-Faou. Vendredi 14 mai braderie des commerçants dans la ville puis l’association Mibien ar Mein Koz organise une lecture musicale par Hervé Bellec et le guitariste Soïg Sibéril à 18h à la Chapelle du Moustoir. Samedi après-midi marché des producteurs locaux et groupes déambulants bretons, organisé par l’association Les printemps de Châteauneuf. Samedi soir concert assis : les groupes ah surely ! Puis Ar c’hi wawa. Organisé par OSC. L’association Jazz Kreiz Breizh organise deux concerts assis de jazz le dimanche 16 mai. Marché des producteurs locaux le dimanche après-midi également accompagnées de petites activités d’autres associations (parents d’élèves section bretonne/ Korn Boud/ Ulamir). Tout ce programme dépend évidemment de la situation sanitaire en vigueur à ces dates là.

pass trois jours 15 euros ou 7 euros l’entrée par jour.

