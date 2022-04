Fête de la Bretagne 2022 Ti ar Vro-l’Ôté Saint-Brieuc Catégories d’évènement: Côtes-d'Armor

Saint-Brieuc

Fête de la Bretagne 2022

du samedi 14 mai au dimanche 15 mai à Ti ar Vro-l'Ôté

**Animations pour la Fête de la Bretagne 2022** Samedi 14 mai : – Défilé à Saint-Brieuc — 10h30 – Marché artisanal au port du Légué — 9h-18h – Fest Noz au Ti ar Vro l’Ôté — 19h Dimanche 15 mai : – Balade contée au départ du Ti ar Vro l’Ôté — 14h30 – Cérémonie de remise des prix du concours d’écriture au Ti ar Vro l’Ôté — 15h30 – Fest Deiz au Ti ar Vro l’Ôté — 16h Animations pour la Fête de la Bretagne 2022 Ti ar Vro-l’Ôté 138 rue du Légué 22000 Saint-Brieuc Saint-Brieuc Côtes-d’Armor

