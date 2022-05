Fête de la brasserie et du fournil Le Poët-Laval Le Poët-Laval Catégories d’évènement: Drôme

Le Poët-Laval

Fête de la brasserie et du fournil Le Poët-Laval, 10 juin 2022, Le Poët-Laval. Fête de la brasserie et du fournil Brasserie la Vieille Mule 25a chemin des ramières Le Poët-Laval

2022-06-10 – 2022-06-10 Brasserie la Vieille Mule 25a chemin des ramières

Le Poët-Laval Drôme Le Poët-Laval La grosse fête annuelle de la brasserie et du fournil !!! Avec cette année deux excelllllents groupes : Big Easy (swing new orleans) et les Afronautes (afro beat) pour faire la fête comme il se doit !!!! lavieillemule@gmail.com http://www.lavieillemule.com/ Brasserie la Vieille Mule 25a chemin des ramières Le Poët-Laval

dernière mise à jour : 2022-05-07 par

Détails Catégories d’évènement: Drôme, Le Poët-Laval Autres Lieu Le Poët-Laval Adresse Brasserie la Vieille Mule 25a chemin des ramières Ville Le Poët-Laval lieuville Brasserie la Vieille Mule 25a chemin des ramières Le Poët-Laval Departement Drôme

Le Poët-Laval Le Poët-Laval Drôme https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/le-poet-laval/

Fête de la brasserie et du fournil Le Poët-Laval 2022-06-10 was last modified: by Fête de la brasserie et du fournil Le Poët-Laval Le Poët-Laval 10 juin 2022 Drôme Le Poët-Laval

Le Poët-Laval Drôme