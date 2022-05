Fête de la Bourbonnaise

2022-06-25 19:00:00 – 2022-06-25 00:00:00 Rendez-vous sous la halle de Margon à 19h pour un repas festif ! Au menu : moules-frites. Pensez à réserver. Le diner sera animé par une fanfare et un orchestre. A partir de 23h, dans le parc près de la Cloche, un feu d'artifice sera lancé et la Bourbonnaise sera incinérée. La soirée se terminera vers minuit. Buvette.

