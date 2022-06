Fête de la Bouilladisse La Bouilladisse, 8 juillet 2022, La Bouilladisse.

Fête de la Bouilladisse

Place de la Mairie et stade La Bouilladisse Bouches-du-Rhône

2022-07-08 – 2022-07-11

La Bouilladisse

Bouches-du-Rhône

Vendredi 8 juillet

19h30 : sardinade au Pigeonnier animée par Marco Léna

Tarif 9 €

Inscriptions Comité des Fêtes 06 02 40 34 41



Ouverture de la fête foraine



Samedi 9 juillet

17h00 : Taureau-piscine et tours de poney pour les enfants avec la Manade Vallat

20h : Apéro musical du Comité des Fêtes

22h : Feu d’artifice – Stade

22h30 : Orchestre Moskito

Buvette snack sur place



Dimanche 10 juillet

11h : apéro de la fête animé par Music and Ligh

19h45 : spectacle d’arène avec taureaux et tours de poney pour les enfants avec la Manade Vallat

21h30 : spectacle cabaret avec Léna Prod

22h30 : Soirée dansante

Buvette snack sur place



Lundi 11 juillet

21h : animation musicale avec Music and Light suivi d’un concert latino « Antonio El Titi »

Fête du village, avec taureau- piscine, bals, spectacle musical, jeux d’enfants, fête foraine et feu d’artifice.

http://www.ville-bouilladisse.com/

Vendredi 8 juillet

19h30 : sardinade au Pigeonnier animée par Marco Léna

Tarif 9 €

Inscriptions Comité des Fêtes 06 02 40 34 41



Ouverture de la fête foraine



Samedi 9 juillet

17h00 : Taureau-piscine et tours de poney pour les enfants avec la Manade Vallat

20h : Apéro musical du Comité des Fêtes

22h : Feu d’artifice – Stade

22h30 : Orchestre Moskito

Buvette snack sur place



Dimanche 10 juillet

11h : apéro de la fête animé par Music and Ligh

19h45 : spectacle d’arène avec taureaux et tours de poney pour les enfants avec la Manade Vallat

21h30 : spectacle cabaret avec Léna Prod

22h30 : Soirée dansante

Buvette snack sur place



Lundi 11 juillet

21h : animation musicale avec Music and Light suivi d’un concert latino « Antonio El Titi »

La Bouilladisse

dernière mise à jour : 2022-06-21 par