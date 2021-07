Six-Fours-les-Plages Six-Fours-les-Plages Six-Fours-les-Plages, Var Fête de la bouillabaisse Six-Fours-les-Plages Six-Fours-les-Plages Catégories d’évènement: Six-Fours-les-Plages

Fête de la bouillabaisse 2021-07-10 – 2021-07-10 Quai Saint Pierre Port du Brusc
Six-Fours-les-Plages Var

Six-Fours-les-Plages Var Le Clab vous propose une fête de la bouillabaisse en soirée pour (enfin) se retrouver en ce début de saison 2021.

Vous pouvez venir déguster lors d’un grand repas la Bouillabaisse en contactant directement les associations : https://www.lebrusc.info/ dernière mise à jour : 2021-06-25 par

