Fête de la biodiversité Écomusée de la Bresse bourguignonne Pierre-de-Bresse, dimanche 25 août 2024.

Rencontrez les hommes et les femmes qui font germer les idées et pousser des initiatives. Ils œuvrent pour la préservation de la nature qui nous entoure. Balades et activités pédagogiques, séances d’observation, exposition, conférence, animations, dégustations, concert.

Programme détaillé des animations et liste des acteurs sur le site internet www.ecomusee-bresse71.fr .

Écomusée de la Bresse bourguignonne Château départemental

Pierre-de-Bresse 71270 Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté ecomusee.de.la.bresse@wanadoo.fr

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-08-25 11:00:00

fin : 2024-08-25 20:00:00



