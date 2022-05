Fête de la Biodiversité Lambesc Lambesc Catégories d’évènement: Bouches-du-Rhône

Lambesc

Fête de la Biodiversité Lambesc, 22 mai 2022, Lambesc. Fête de la Biodiversité Parking de l’école Van Gogh Avenue Jules Ferry Lambesc

2022-05-22 09:30:00 09:30:00 – 2022-05-22 12:00:00 12:00:00 Parking de l’école Van Gogh Avenue Jules Ferry

Lambesc Bouches-du-Rhône Lambesc De bonnes chaussures et des jumelles seront les meilleurs équipements à avoir pour cette matinée qui se clôturera autour d’un pique-nique sorti du sac. Dans le cadre de la Fête de la Biodiversité, les Services Techniques de la Mairie et la LPO (Ligue pour la Protection des Oiseaux) invitent petits et grands à une balade naturaliste dans les collines lambescaines.

N’oubliez pas d’ouvrir grand les yeux ! services.techniques@lambesc.fr +33 4 42 17 00 52 https://www.lambesc.fr/ De bonnes chaussures et des jumelles seront les meilleurs équipements à avoir pour cette matinée qui se clôturera autour d’un pique-nique sorti du sac. Parking de l’école Van Gogh Avenue Jules Ferry Lambesc

dernière mise à jour : 2022-04-28 par Bureau municipal du Tourisme de Lambesc Provence Tourisme / Bureau municipal du Tourisme de LambescProvence Tourisme / Bureau municipal du Tourisme de Lambesc

Détails Catégories d’évènement: Bouches-du-Rhône, Lambesc Autres Lieu Lambesc Adresse Parking de l'école Van Gogh Avenue Jules Ferry Ville Lambesc lieuville Parking de l'école Van Gogh Avenue Jules Ferry Lambesc Departement Bouches-du-Rhône

Lambesc Lambesc Bouches-du-Rhône https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/lambesc/

Fête de la Biodiversité Lambesc 2022-05-22 was last modified: by Fête de la Biodiversité Lambesc Lambesc 22 mai 2022 Bouches-du-Rhône Lambesc

Lambesc Bouches-du-Rhône