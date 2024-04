Fête de la biodiversité Base de loisirs de Chécy Chécy, dimanche 14 avril 2024.

Fête de la biodiversité La ville de Chécy vous propose une après-midi ludique et festive autour de la biodiversité. Dimanche 14 avril, 14h30 Base de loisirs de Chécy Gratuit

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2024-04-14T14:30:00+02:00 – 2024-04-14T18:30:00+02:00

Fin : 2024-04-14T14:30:00+02:00 – 2024-04-14T18:30:00+02:00

Si vous avez envie de vous fendre la pêche, mais surtout de ne pas vous prendre le chou, alors venez-vous fendre la poire à la Fête de la biodiversité à Chécy !

Vous pourrez assistez au spectacle « La Bestiolerie », faire vos emplettes sur le marché de producteurs locaux, participer à de nombreux ateliers mais aussi cotoyer les animaux de la ferme et faire une balade en calèche.

À noter, 2 conférences vous permettront d’en apprendre plus sur « la recette d’un bon compost » avec Jean-Pierre Riglet et sur « L’importance de la biodiversité en ville » par Gonéri Le Cozannet, expert climat du GIEC.

Programme complet : checy.fr

Base de loisirs de Chécy Chemin du Port, Chécy 45430 Chécy 45430 Loiret Centre-Val de Loire [{« link »: « https://www.checy.fr »}]

Chécy fête