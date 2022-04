Fête de la biodiversité Base de Loisirs de Chécy, 30 avril 2022, Chécy.

Base de Loisirs de Chécy, le samedi 30 avril à 14:00

Samedi 30 avril de 14h00 à 19h00 Lieu : Base de loisirs des Pâtures en extérieur Au programme des spectacles : —————- **- 15h00 : Les carottes sont crues!** de la compagnie Allo Maman Bobo – confirmation OK. Durée 50 minutes. **- 17h00 : Des Jardins et des Hommes** de Patrick SCHEYDER avec la participation d’Alain BOUGRAIN DUBOURG. Un marché et des ateliers tout au long de l’après-midi : ——————————————————– **- marché de producteurs locaux** avec les maraîchers Benjamin TROUSLARD et Rémi BONNEAU, ainsi que la fromagère Les chèvres d’ici. La Brasserie Hop Rock **- des ateliers autour des ruches** animés par Les abeilles de Chécy, – des ateliers autour de la cuisine des légumes de saison avec le chef Alain Gerard restaurateur de Chez Eugène **- une exposition** sur la biodiversité ( en partenariat ave cl ville de saint-Denis-de-l’Hôtel) , **- des stands de la Ligue de protection des oiseaux** (LPO), avec une promenade sur le parcours des oiseaux, des ateliers jeux sur le thème « Reconnaissance des oiseaux des jardins », des présentations des « Refuges LPO » ou « Comment inviter la nature chez soi » **- une sensibilisation à la réduction des déchets** avec Orléans Zéro Déchets **- un atelier de réparation de vélos** avec 1-Terre-Actions – des Quizz sur le climat. Privilégiez pour venir une mobilité douce, venez à pied, en vélo, via Resatao. Places de parking limitées. et aussi à Combleux ——————- “Emerveillons-nous!” ——————– Envie de se recentrer sur des choses simples mais enrichissantes? N’hésitez pas à venir nous voir pour cette journée “environnement et biodiversité”, le 30 avril à Combleux. Venez discuter et participer aux ateliers avec La Ressource AAA – Ressourcerie à Orléans , • parler textile éco responsable avec Seysame, •partager un atelier avec Zéro Déchet Orléans, • arpenter la forêt à la découverte de la magie des arbres avec L’appel des forêts (une balade à 10h sur les plantes sauvages comestibles et médicinales et une autre 11h30 sur la découverte de l’écosystème forestier). Abeille Abraysienne – Saint Jean de Braye – Orléans Métropole, REMPIL’IT, emballages ré-employables, 1TerreActions, venez réparer ou entretenir vos vélos, Orléans Métropole, maître composteur, @SHOL, troc de graines et plantes, • Friperie de vêtements femmes, hommes enfants, bébés à la mairie. Venez rencontrer Hugo Auclair à 14h. Il nous parlera de « la vraie vie des Batman: mythes et réalités des ombres volantes »: venez en apprendre plus sur ce petit mammifère volant. Les mythes et légendes urbaines y seront décortiqués. • À 15h, rallye photo spécial ado ou ouvert aux enfants accompagnés de leur famille. • Sans oublier le spectacle intergénérationnel “Fée du pain”, à 16h30 à la mairie. Partagez vos idées sur l’arbre des possibles ! Au plaisir de vous voir nombreux et enthousiastes. Privilégiez pour venir une mobilité douce, venez à pied, en vélo, via Resatao. Places de parking très limitées. Une restauration saine et vertueuse sera possible sur place. La journée est ouverte à tous, gratuite et sans inscription.

Base de Loisirs de Chécy chemin du port, chécy Chécy Loiret



2022-04-30T14:00:00 2022-04-30T19:00:00