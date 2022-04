Fête de la biodiversité – 30 ans du Pic Noir Nouzilly, 15 mai 2022, Nouzilly.

Fête de la biodiversité – 30 ans du Pic Noir Nouzilly

2022-05-15 10:00:00 – 2022-05-15

Nouzilly Indre-et-Loire Nouzilly

30 ans du PIC NOIR – Fête de la biodiversité toute la journée à partir de 10h

Des promenades guidées par des naturalistes :

– à la découverte des graminées, fleurs des champs, des orchidées, de la forêt

– des reptiles , des batraciens, des oiseaux

– des insectes : coléoptères, papillons, libellules…

– des abeilles solitaires et vers de terre (OAB)

Des animations sur stands:

– Des insectes à observer de près

– Les abeilles , le miel

– Fabrication de bougies avec la cire

– Fabrication de nichoirs et hôtels à insectes

– Fabrication de badges et impressions, dessins transferts sur tee shirts

– Projections sur les batraciens et les oiseaux

– Exposition sur les 30 ans et la Biodiversité

– Et bien d’autres…

Animation musicale avec Ephémère et les Brasmentombes

jean.ledru@hotmail.fr http://www.picnoir-nouzilly.com/

Association le Pic Noir

Nouzilly

