La Fête de la Bière Tchèque est de retour pour une deuxième édition! Notez dans vos agendas, ce rendez-vous incontournable autour d’une dégustation de bières tchèques, le samedi 25 septembre au Centre tchèque de Paris. L’évènement culturel à ne pas rater ! La Fête de la Bière Tchèque n’aurait pu voir le jour sans l’aide du Ministère de l’Agriculture tchèque chargé de superviser le marché brassicole dans son pays. Les organismes CzechTrade , CzechTourism, l’Ambassade de la République Tchèque, le Centre Tchèque de Paris et la société Les Bières Tchèques sont à l’initiative de ce projet qui a pour objectif de promouvoir la culture, le patrimoine et le savoir-faire brassicole tchèque. A la Fête de la Bière Tchèque, il n’y a pas que de la bière ! Nous célébrons l’ensemble de la culture tchèque qui reste encore aujourd’hui peu connue en France. C’est un moment d’échange, de partage et de convivialité autour de la culture et des traditions liées à ce pays. Plongez dans la vie en République Tchèque où la bière n’est pas seulement une passion, elle est ici une institution. Ce pays, fondateur de la Pils, est l’endroit où l’on consomme le plus de bières (143l) du fait de leur haute buvabilité. La bière tchèque Bohemian de type Pils est la plus connue au monde. Depuis 2008, ce style hors du commun est protégé par l’IGP České pivo (bière tchèque). En savoir plus… Cette 2ème édition, le samedi 25 septembre, sera ouvert au grand public de 14h à 23h. Nous vous donnons rendez-vous au Centre Tchèque de Paris pour en apprendre davantage sur l’histoire et la culture brassicole de ce pays au travers de conférences, d’une projection du film Postřižiny et d’une exposition. La dégustation de bières tchèques sera bien sûr au rendez-vous. Il vous suffira d’acheter une carte de dégustation à l’accueil d’un montant de 10€ seulement pour 10 dégustations. L’ensemble des organisateurs vous attendent avec impatience le 24 et 25 septembre 2021. Alors n’attendez plus et inscrivez-vous dès maintenant ! Voici le lien pour voir le programme et s’inscrire : https://www.fetedelabieretcheque.fr/ Nous vous attendons nombreux ! L’abus d’alcool est dangereux pour la santé Événements -> Salon Centre tchèque de Paris 18 Rue Bonaparte Paris 75006

4 : Saint-Germain-des-Près (275m) 10 : Mabillon (371m) n° 95 ou 39, arrêt Jacob

