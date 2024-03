Fête de la Bière Saverne, samedi 31 août 2024.

Fête de la Bière Saverne Bas-Rhin

Au fil des années, un réel engouement s’est créé autour de cet événement festif qui est aujourd’hui, par ses dimensions, la première Fête de la Bière de France.

L’an dernier, 49 000 visiteurs ont assisté à cette manifestation populaire dédiée aux amateurs de bière* et aux non-initiés.

Pour cette 13e édition, la Brasserie Licorne, organisatrice de l’événement, garde toujours le même objectif, celui d’offrir à toutes les générations un moment familial et divertissant.

Côté restauration, un espace sous chapiteau et plusieurs stands proposeront un large choix pour se restaurer dans une animation musicale non-stop ! L’ambiance, quant à elle, sera notamment assurée par Robin Leon, trompettiste et chanteur de schlager (variété allemande) et les incontournables Fetzentaler.

*L’abus d’alcool est dangereux pour la santé. À consommer avec modération. 0 EUR.

Début : 2024-08-31 17:00:00

fin : 2024-08-31 23:00:00

Parc du Château des Rohan

Saverne 67700 Bas-Rhin Grand Est infos@brasserielicorne.com

