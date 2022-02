Fête de la Bière Saverne Saverne Catégories d’évènement: Bas-Rhin

Saverne

Fête de la Bière Saverne, 26 août 2022, Saverne. Fête de la Bière Saverne

2022-08-26 – 2022-08-28

Saverne Bas-Rhin Saverne Comme chaque année, la Fête de la Bière* de Saverne aura lieu le dernier week-end d’août au cœur de la ville ! Du 26 au 28 août 2022, la Fête de la Bière, organisée par la Brasserie Licorne, battra son plein dans l’exceptionnel parc du Château des Rohan de la Ville de Saverne. L’occasion de déguster et partager l’une des incontournables bières de la Brasserie Licorne. *L’abus d’alcool est dangereux pour la santé. À consommer avec modération. +33 3 88 02 19 99 Comme chaque année, la Fête de la Bière* de Saverne aura lieu le dernier week-end d’août au cœur de la ville ! Du 26 au 28 août 2022, la Fête de la Bière, organisée par la Brasserie Licorne, battra son plein dans l’exceptionnel parc du Château des Rohan de la Ville de Saverne. L’occasion de déguster et partager l’une des incontournables bières de la Brasserie Licorne. *L’abus d’alcool est dangereux pour la santé. À consommer avec modération. Saverne

dernière mise à jour : 2021-09-16 par Office de tourisme de Saverne et sa région

Détails Catégories d’évènement: Bas-Rhin, Saverne Autres Lieu Saverne Adresse Ville Saverne lieuville Saverne Departement Bas-Rhin

Saverne Saverne Bas-Rhin https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/saverne/

Fête de la Bière Saverne 2022-08-26 was last modified: by Fête de la Bière Saverne Saverne 26 août 2022 Bas-Rhin saverne

Saverne Bas-Rhin