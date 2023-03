Fête de la bière Salle polyvalente rené Naudin Lantenay Lantenay Catégories d’Évènement: Côte-d'Or

Lantenay

Fête de la bière Salle polyvalente rené Naudin, 18 mars 2023, Lantenay Lantenay. Fête de la bière Route de Fleurey sur ouche Salle polyvalente rené Naudin Lantenay Côte-dOr Salle polyvalente rené Naudin Route de Fleurey sur ouche

2023-03-18 – 2023-03-18

Salle polyvalente rené Naudin Route de Fleurey sur ouche

Lantenay

Côte-dOr Lantenay EUR 0 0 Fête de la bière

samedi 18 mars 2023 à partir de 18h

Salle polyvalente René Naudin 21370 Lantenay

Bières brassées localement

Petite restauration

entrée gratuite isabelle.leglise@wanadoo.fr Salle polyvalente rené Naudin Route de Fleurey sur ouche Lantenay

dernière mise à jour : 2023-03-03 par

Détails Catégories d’Évènement: Côte-d'Or, Lantenay Autres Lieu Lantenay Adresse Lantenay Côte-dOr Salle polyvalente rené Naudin Route de Fleurey sur ouche Ville Lantenay Lantenay Departement Côte-dOr Lieu Ville Salle polyvalente rené Naudin Route de Fleurey sur ouche Lantenay

Lantenay Lantenay Lantenay Côte-dOr https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/lantenay lantenay/

Fête de la bière Salle polyvalente rené Naudin 2023-03-18 was last modified: by Fête de la bière Salle polyvalente rené Naudin Lantenay 18 mars 2023 Côte-d'Or Lantenay Route de Fleurey sur ouche Salle polyvalente rené Naudin Lantenay Côte-dOr Salle polyvalente rené Naudin Lantenay

Lantenay Lantenay Côte-dOr