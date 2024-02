Fête de la Bière Saint-Christophe-à-Berry, vendredi 22 mars 2024.

Fête de la Bière Saint-Christophe-à-Berry Aisne

2nde édition de la fête de la Bière de St-Christophe à Berry

Venez découvrir 8 brasseurs locaux et artisanaux.

Vous pourrez aussi rencontrer d’autres producteurs et créateurs locaux.

Au total, plus de 30 exposants.

Des foods-trucks vous permettrons de vous restaurez sur place.

Un concert, Jean Caron, aura lieu à 20H.

(des tonnelles seront installés pour abriter visiteurs et exposants)

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-03-22 17:30:00

fin : 2024-03-22 22:30:00

Rue de l’Église

Saint-Christophe-à-Berry 02290 Aisne Hauts-de-France moutonnet.svt@gmail.com

L’événement Fête de la Bière Saint-Christophe-à-Berry a été mis à jour le 2024-02-12 par SIM Hauts-de-France OT Retz-en-Valois