fête de la bière Laugnac, 21 mai 2022, Laugnac.

2022-05-21 – 2022-05-21

Laugnac Lot-et-Garonne Laugnac

Sur les coteaux du Pays de Serres, dans le village de Laugnac, se tiendra la fête de la bière. Un moment de convivialité et de bonne humeur avec la dégustation et la vente de bières artisanales. De nombreuses animations, une pêche aux canards, et un espace restauration vous seront proposer. La soirée se fera en musique avec un concert du groupe Fly’in Pop.

+33 5 53 68 82 93

Comité des fêtes de Laugnac

Laugnac

dernière mise à jour : 2022-04-25 par