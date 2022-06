Fête de la Bière – Humpafascht Berrwiller, 24 juin 2022, Berrwiller.

Fête de la Bière – Humpafascht Berrwiller

2022-06-24 – 2022-07-03

Berrwiller 68500 Berrwiller

Six jours de festivités vous attendent avec un programme très riche en animations. La fête commencera avec un grand feu de la Saint-Jean, au stade du Vieil-Armand, à partir de 20h (crémation du bûcher à la tombée de la nuit) suivi d'une soirée dansante. Ce week-end là et le week-end suivant, profitez d'animations diverses et variées : Soirée Tsunami No Limit, marche gourmande, grimpelturnirer (matchs amicaux) ou encore soirée 80… Il y en aura pour tous les goûts.

+33 3 89 76 73 66

Berrwiller

