Fête de la Bière Grézels Grézels Catégories d’évènement: Grezels

Lot

Fête de la Bière Grézels, 25 juin 2022, Grézels. Fête de la Bière Grézels

2022-06-25 18:30:00 18:30:00 – 2022-06-25

Grézels Lot EUR Le samedi 25 juin à 18h30 : fête de la bière, côté salle des fêtes – apéro avec les bandas “les Mascagnes”,

20h30 : repas (salade de gésiers, poulet grillés frites ,fromage, dessert, café et vin compris – 18€), sur réservation au 06 74 90 73 30 ou 05 65 36 24 79 (merci d’apporter vos couverts) – soirée avec le groupe” T.R.W.A”. Cette animation est organisée par le comité des fêtes de Grézels. Le samedi 25 juin à 18h30 : fête de la bière, côté salle des fêtes – apéro avec les bandas “les Mascagnes”,

20h30 : repas (salade de gésiers, poulet grillés frites ,fromage, dessert, café et vin compris – 18€), sur réservation au 06 74 90 73 30 ou 05 65 36 24 79 (merci d’apporter vos couverts) – soirée avec le groupe” T.R.W.A”. ©pixabay_beer

Grézels

dernière mise à jour : 2022-04-26 par

Détails Catégories d’évènement: Grezels, Lot Autres Lieu Grézels Adresse Ville Grézels lieuville Grézels Departement Lot

Grézels Grézels Lot https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/grezels/

Fête de la Bière Grézels 2022-06-25 was last modified: by Fête de la Bière Grézels Grézels 25 juin 2022 Grezels Lot

Grézels Lot