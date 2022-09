Fête de la biêre Gardanne Gardanne Catégories d’évènement: Bouches-du-Rhône

2022-10-07 17:30:00 – 2022-10-07 00:00:00

Bouches-du-Rhône Gardanne Le Comité des Fêtes de Gardanne, en partenariat avec La Bavaroise Meyreuil vous propose une grande Fête de la biêre !

Le vendredi 7 et le samedi 8 octobre de 17h30 à minuit, à la Maison du Peuple de Gardanne



Au programme :



Repas dans une ambiance conviviale avec au choix : poulet frittes (10۬), choucroute (13.50۬), saucisses frittes (7.5۬)



Biêres artisanales : 6 biêres bavaroises artisanales à la pression vous seront proposées tout au long de la soirée (par La Bavaroise Meyreuil)



Le Comité des Fêtes de Gardanne, en partenariat avec La Bavaroise Meyreuil vous propose une grande Fête de la biêre !

