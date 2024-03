Fête de la bière Foulayronnes, vendredi 22 mars 2024.

Fête de la bière Foulayronnes Lot-et-Garonne

Au total ce sont plus de 50 bières à déguster issues de nos brasseurs locaux qui vous attendent :

• Brasserie bon voyage Foulayronnes

• Brasserie Natural Mystick Port-St-Marie

• Brasserie Hopale Fumel

• Brasserie Zebulin Penne d’Agenais

• Brasserie des Cèdres La Croix Blanche

• Brasserie 4.7 Boé

Pour agrémenter la soirée, le groupe The Rodgers nous délivrera sa Funk Soul sur la

scène du Galion et DJ Dooble T continuera dans cette ambiance jusqu’à minuit.

Deux foodtruck assureront la restauration sur place. (Lionel Boutaric du restaurant

du Caoulet et Le Tchak spécialités culinaires de Mayotte. 5 5 EUR.

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-03-22 18:00:00

fin : 2024-03-22

Le Galion

Foulayronnes 47510 Lot-et-Garonne Nouvelle-Aquitaine mairie@ville-foulayronnes.fr

L’événement Fête de la bière Foulayronnes a été mis à jour le 2024-03-13 par OT Destination Agen