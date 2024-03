Fête de la bière Fenioux, samedi 30 mars 2024.

Fête de la bière Fenioux Deux-Sèvres

Samedi 30 mars 2024, l’Association « Toutinfoin organise la fête de la bière, à la salle des fête de Fenioux, à partir de 14h30.

L’association Toutinfoin mettra à l’honneur une dizaine de producteurs de bières et d’alimentation locales, de quoi régaler vos papilles en regardant à 15h l’équipe de France féminine vs l’écosse , et à 17h le stade Rochelais vs oyannax La soirée continuera avec un DJ.

Contact 07 86 37 52 40 toutinfoin@gmail.com

Animation de la soirée après les matchs par Technica Event

Diffusion des matchs de rugby à 15h.

Restauration & brasero sur place, producteurs locaux. .

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-03-30 14:30:00

fin : 2024-03-30 02:00:00

Salle de fêtes

Fenioux 79160 Deux-Sèvres Nouvelle-Aquitaine toutinfoin@gmail.com

L’événement Fête de la bière Fenioux a été mis à jour le 2024-03-18 par CC Val de Gâtine