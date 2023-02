Fête de la Bière et de la Choucroute d’Obernai Obernai Catégories d’Évènement: Bas-Rhin

Obernai

Fête de la Bière et de la Choucroute d’Obernai, 25 août 2023, Obernai . Fête de la Bière et de la Choucroute d’Obernai Parking des Remparts Obernai Bas-Rhin

2023-08-25 18:00:00 – 2023-08-26 23:59:00 Obernai

Bas-Rhin EUR 8ème édition de la fête de la bière organisée par le Football Club des Sports Réunis d’Obernai. L’animation musicale est assurée par un DJ et un orchestre. Les entrées sont libres il est toutefois recommandé de réserver à l’avance sa choucroute garnie. 8ème édition avec bal populaire. Petite restauration le vendredi, choucroute garnie à la bière le samedi. +33 7 83 85 35 06 Obernai

dernière mise à jour : 2023-01-06 par

Détails Catégories d’Évènement: Bas-Rhin, Obernai Autres Lieu Obernai Adresse Parking des Remparts Obernai Bas-Rhin Ville Obernai lieuville Obernai Departement Bas-Rhin

Obernai Obernai Bas-Rhin https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/obernai /

Fête de la Bière et de la Choucroute d’Obernai 2023-08-25 was last modified: by Fête de la Bière et de la Choucroute d’Obernai Obernai 25 août 2023 Bas-Rhin Obernai Parking des Remparts Obernai Bas-Rhin

Obernai Bas-Rhin