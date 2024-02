Fête de la Bière et de la Choucroute d’Obernai Obernai, vendredi 23 août 2024.

Fête de la Bière et de la Choucroute d’Obernai Obernai Bas-Rhin

L'animation musicale est assurée par un DJ. Tombola avec nombreux lots à gagner. Restauration à base de spécialités alsaciennes choucroute et charcuteries. Réservation possible au 07 83 85 35 06.

Deux soirées festives sont au programme de la fête de la bière et de la choucroute, organisées par les bénévoles du Football Club des Sports Réunis d’Obernai.

L’animation musicale est assurée par un DJ. Tombola avec nombreux lots à gagner.

Pour vous restaurer choucroute d’Alsace garnie, Pastachouc (choucroute-spaetzle-lardons-crème), hot dog alsacien (knack sur choucroute) ou végétarien, saucisses-frites. EUR.

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-08-23 18:00:00

fin : 2024-08-24 23:59:00

Parking des Remparts

Obernai 67210 Bas-Rhin Grand Est

