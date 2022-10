Fête de la bière Dinan Dinan Catégories d’évènement: Ctes-d'Armor

20 Rue du Guinefort Salle du Clos Gastel Dinan Ctes-d’Armor Salle du Clos Gastel 20 Rue du Guinefort

2022-11-19 – 2022-11-19

Salle du Clos Gastel 20 Rue du Guinefort

Dinan

Ctes-d’Armor L’Amicale des Sapeurs Pompiers de Dinan organise une fête de la bière, en faisant venir un groupe de 18 musiciens bavarois en costume traditionnel – ambiance assurée ! Repas

Apéritif

Choucroute garnie préparée par dsp traiteur

Salade fromage

Dessert et café

1 Chope de bière allemande offerte Bar à bières allemandes+ soft pendant cette soirée Inscription par téléphone ou en ligne sur le site de l’Amicale des Sapeurs Pompiers +33 6 49 39 99 36 https://amicale-sapeurs-pompiers-de-dinan.s2.yapla.com/fr/event-29333 Salle du Clos Gastel 20 Rue du Guinefort Dinan

