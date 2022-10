Fête de la Bière de Poligny Poligny Poligny Catégories d’évènement: Jura

Champ de Foire Rue du Champ de Foire Poligny

Jura 16ème fête de la Bière à Poligny. Programme 2022 :

A cette occasion 25 brasseries artisanales seront présentes: Pour le département du Jura :

– La Polinoise Brasserie/Ecole – Enilbio Poligny – (Poligny)

– Brasserie La Franche (La Ferté)

– Brasserie La Jurassique (Pupillin)

– Brasserie L’Origine du monde (Orgelet)

– Brasserie La Rouget de Lisle (Bletterans)

– Brasserie des Trois Épis (Orgelet)

– Brasserie Vachement Jura (Ivrey)

– Brasserie La Nocturne (Brainans)

– Brasserie The Baboon (Poligny)

– Brasserie du Triangle D’Or (Poligny) Pour le département du Doubs :

– Brasserie artisanale La Bonne Bouille (Pontarlier)

– Brasserie Cuc (Pouilley-les-Vignes)

– Brasserie La Hocheuse (Branne)

– Brasserie Les2FÛTS (Besançon)

– Les brassins de l’enfer (Villers-Grelot)

– Brasserie Backporte (Bart)

– Brasserie du Pintadier (Besançon)

– Brasserie Terra Comtix (Mamirolle) Pour le département de la Haute-Saône :

– Bières Ney (Bucey-les-Gy)

– Brasserie Redoutey (Lavigney)

– Brasserie La Rente Rouge (Chargey-les-Gray)

– Brasserie L’Ours Brasseur (Grattery) Pour le département du Territoire-de-Belfort :

– La Brasserie Franc-Comtoise La Rebelle (Giromagny) Pour cette quinzième édition, les deux brasseries non franc-comtoises sont:

– BRASSERIE DES DUCS (Longchamp – Côte d’Or)

Le concours de la meilleure bière ambrée permettra de désigner le breuvage le plus apprécié du public mais aussi d'un jury composé d'étudiants de L'ENILBIO et de professionnels. Six concerts prévus dans la journée et en soirée : With U2 Night (reprise du groupe irlandais U2), FFR Celtic Fiesta (rock celtique), DJ Polinois Sirop Fraise, Alexi Vernier-Prévitali (électro pop folk), Grumpy's (rock), Black Sheep (folk breton et comtois). Programme 2023 à venir… contact@ville-poligny.fr +33 3 84 73 71 71

