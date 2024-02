Fête de la bière Blangy-sur-Bresle, samedi 9 mars 2024.

Fête de la bière Blangy-sur-Bresle Seine-Maritime

Retrouvez la traditionnelle « Fête de la Bière » à travers une soirée Bavaroise sur Blangy-sur-Bresle, organisé par la SEPBB Comité Directeur.

Nous vous donnons rendez vous à 19h à salle des fêtes.

Ambiance Musicale avec Iceberg Animation.

Soirée organisée par le Comité directeur et animée par l’Harmonie Municipale Blangy/Bouttencourt.

Tarifs 20€/Adulte (Kir /Plat / Fromage / Salade / Dessert) et 10€/Enfant (-12 ans)

Renseignements et réservation au 06 82 66 16 47 ou 06 86 88 78 25

Retrouvez la traditionnelle « Fête de la Bière » à travers une soirée Bavaroise sur Blangy-sur-Bresle, organisé par la SEPBB Comité Directeur.

Nous vous donnons rendez vous à 19h à salle des fêtes.

Ambiance Musicale avec Iceberg Animation.

Soirée organisée par le Comité directeur et animée par l’Harmonie Municipale Blangy/Bouttencourt.

Tarifs 20€/Adulte (Kir /Plat / Fromage / Salade / Dessert) et 10€/Enfant (-12 ans)

Renseignements et réservation au 06 82 66 16 47 ou 06 86 88 78 25 .

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-03-09 19:00:00

fin : 2024-03-09

Salle des fêtes

Blangy-sur-Bresle 76340 Seine-Maritime Normandie sepbbcomitedirecteur@gmail.com

L’événement Fête de la bière Blangy-sur-Bresle a été mis à jour le 2024-02-05 par Office de Tourisme Aumale Blangy-sur-Bresle