Fête de la bière artisanale des Pyrénées Avenue Foch Lourdes, samedi 7 septembre 2024.

Fête de la bière artisanale des Pyrénées Avenue Foch Lourdes Hautes-Pyrénées

La fête de la bière artisanale des Pyrénées revient à Lourdes pour une deuxième édition ! Rendez-vous le samedi 7 septembre 2024, en centre-ville, au square des Tilleuls.

Découvrez les brasseurs et restaurateurs locaux et testez leurs spécialités dans une ambiance festive et conviviale. Un événement incontournable pour les amateurs de bière et les curieux à ne pas manquer.

Informations complémentaires à venir prochainement.

—

Appel aux restaurateurs lourdais, si vous êtes intéressés pour participer à cet évènement, vous pouvez adresser votre candidature avant le vendredi 26 juillet 2024 au Service Commerce Ville de Lourdes à l’adresse economie.commerce@ville-lourdes.fr ou par téléphone au 06 31 65 99 41 ou 06 76 15 25 23.

.

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-09-07

fin : 2024-09-07

Avenue Foch Au Square des Tilleuls

Lourdes 65100 Hautes-Pyrénées Occitanie

L’événement Fête de la bière artisanale des Pyrénées Lourdes a été mis à jour le 2024-03-22 par OT de Lourdes|CDT65