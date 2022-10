Fête de la bière à Noyon, 15 octobre 2022, .

Fête de la bière à Noyon



2022-10-15 – 2022-10-15

19 19 À l’occasion du OctoberFest venez partager un repas convivial autour du thème de la bière le samedi 15 Octobre 2022 à partir de 19h30 à la salle de réception du Chevalet. Cet évènement organisé par la ville de Noyon et l’Office de Tourisme du Pays Noyonnais en Vallées de l’Oise vous permettra de passer une soirée festive et conviviale.

Au programme : Dégustation de bières, ambiance musicale bavaroise

avec le groupe Die Tyroler Tanz Orchester

Tarif : 19€ par personne (choucroute, fraisier, boissons non comprises)

Buvette sur place.

Les places sont en ventes sur www.boutique.noyon-tourisme.com ou dans l’un de nos deux points d’accueil à Noyon ou Chiry-Ourscamp.

Les réservations sont ouvertes jusqu’au 11/10.

À l’occasion du OctoberFest venez partager un repas convivial autour du thème de la bière le samedi 15 Octobre 2022 à partir de 19h30 à la salle de réception du Chevalet. Cet évènement organisé par la ville de Noyon et l’Office de Tourisme du Pays Noyonnais en Vallées de l’Oise vous permettra de passer une soirée festive et conviviale.

Au programme : Dégustation de bières, ambiance musicale bavaroise

avec le groupe Die Tyroler Tanz Orchester

Tarif : 19€ par personne (choucroute, fraisier, boissons non comprises)

Buvette sur place.

Les places sont en ventes sur www.boutique.noyon-tourisme.com ou dans l’un de nos deux points d’accueil à Noyon ou Chiry-Ourscamp.

Les réservations sont ouvertes jusqu’au 11/10.

+33 3 44 44 21 88 https://boutique.noyon-tourisme.com/billetterie-spectacles/bi

dernière mise à jour : 2022-10-01 par