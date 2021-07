Pionsat Pionsat Pionsat, Puy-de-Dôme Fête de la Bière – 2e édition Pionsat Pionsat Catégories d’évènement: Pionsat

Puy-de-Dôme

Fête de la Bière – 2e édition Pionsat, 31 juillet 2021, Pionsat. Fête de la Bière – 2e édition 2021-07-31 – 2021-08-02

Pionsat Puy-de-Dôme Pionsat EUR 10 10 4 brasseurs artisanaux. Concerts de Blondine et la Bande des Terriens, DJ Jérémy Will et Les Torses Nus. La programmation est les horaires sont à consulter sur le Facebook. +33 6 84 95 58 59 https://www.helloasso.com/associations/pionsat-en-fetes/evenements/fete-de-la-biere-2021?fbclid=IwAR2k20_GlYTnA7WPngJSdyHBmUWAwAn7gCTznPgmUuZobs8d9qCR8LGeuEA dernière mise à jour : 2021-07-28 par Office de Tourisme des Combrailles

Détails Catégories d’évènement: Pionsat, Puy-de-Dôme Autres Lieu Pionsat Adresse Ville Pionsat lieuville 46.112#2.6956