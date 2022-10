FETE DE LA BIERE

FETE DE LA BIERE, 5 novembre 2022, . FETE DE LA BIERE



2022-11-05 11:00:00 11:00:00 – 2022-11-05 23:59:00 23:59:00 La Fête de la Bière est de retour aux Arènes de Béziers!

Tout au long de la journée, vous allez découvrir et être initié à ce qui se fait de mieux chez nos brasseurs locaux.

Une restauration (assise ou debout) à la hauteur de cet événement vous sera proposée non stop.

Avec des jeux pour enfants et des animations musicales. +33 4 67 36 73 73

