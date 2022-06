Fête de la Bielle Petit-Landau, 19 juin 2022, Petit-Landau.

Fête de la Bielle Petit-Landau

2022-06-19 – 2022-06-19

Petit-Landau 68490 Petit-Landau

Venez découvrir une grand exposition de véhicules anciens (autos, motos, tracteurs…). Et en complément, une bourse de pièces détachées est également organisée. Tout au long de la journée, profitez d’un concert de plein air et d’une petite restauration pour une ambiance champêtre et conviviale.

L’ACL et l’association « Les fous des pistons » de Petit-Landau vous convient à la « Deuxième fête de la bielle » ! Au programme : en extérieur, grande exposition de véhicules anciens (minimum d’âge : 30 ans) et à l’intérieur exposition de photos aériennes « Alsace à vue de coucou ». Buvette et restauration sur place pour une ambiance conviviale et champêtre garantie !

+33 6 79 64 34 69

Venez découvrir une grand exposition de véhicules anciens (autos, motos, tracteurs…). Et en complément, une bourse de pièces détachées est également organisée. Tout au long de la journée, profitez d’un concert de plein air et d’une petite restauration pour une ambiance champêtre et conviviale.

Petit-Landau

dernière mise à jour : 2022-05-20 par