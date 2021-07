Alleyrac Alleyrac Alleyrac, Haute-Loire Fête de la Béate Alleyrac Alleyrac Catégories d’évènement: Alleyrac

Haute-Loire

Fête de la Béate Alleyrac, 1 août 2021-1 août 2021, Alleyrac. Fête de la Béate 2021-08-01 07:00:00 07:00:00 – 2021-08-01

Alleyrac Haute-Loire Alleyrac Vide grenier, messe, repas et animations. Réservation obligatoire pour le repas au 06 31 48 06 96 ou 06 15 48 20 26. +33 6 31 48 06 96 dernière mise à jour : 2021-06-15 par

Détails Catégories d’évènement: Alleyrac, Haute-Loire Étiquettes évènement : Autres Lieu Alleyrac Adresse Ville Alleyrac lieuville 44.902#3.9819