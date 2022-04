Fête de la BD « Faîtes des Bulles » Espace Garonne Bassens, 14 mai 2022, Bassens.

Fête de la BD « Faîtes des Bulles »

du samedi 14 mai au dimanche 15 mai à Espace Garonne Bassens

Après deux années de pause, voici enfin le retour de Faites des Bulles ! Ce festival itinérant qui sillonne les quatre communes de la rive droite propose de faire découvrir l’univers de la bande dessinée et de l’illustration à travers une ribambelle de propositions : rencontres d’auteurs et dédicaces, expositions, spectacles vivants, ateliers et bien des surprises encore… Point d’orgue d’une année de médiation auprès des jeunes publics dans le cadre des parcours Classes en Bulles, ce temps fort fait aussi la place belle à la découverte des œuvres réalisées par les écoliers et les collégiens du territoire. Partenariats : les villes de Bassens, Cenon, Floirac et Lormont

Gratuit

Fête de la bande dessinée et de l’illustration, organisée par Passage à l’Art.

Espace Garonne Bassens Av. des Griffons, 33530 Bassens Bassens Gironde



