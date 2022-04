Fête de la batteuse et feu d’artifice Venesmes Venesmes Catégories d’évènement: Cher

2022-08-06 14:00:00 – 2022-08-06 23:30:00

Venesmes Cher Venesmes Vous êtes friands de mécanique? Venesmes vous offre un après-midi insolite avec la course de gros engins que sont les moissonneuses-batteuses et d’autres animations comme du moto trial.

Un feu d’artifice clôturera cette journée. Le comité des fêtes de Venesmes organise la fête de la batteuse avec course de moissonneuses-batteuses, démonstration de moto trial et en soirée fromagée suivie d’un feu d’artifice. ericbedu267@orange.fr Vous êtes friands de mécanique? Venesmes vous offre un après-midi insolite avec la course de gros engins que sont les moissonneuses-batteuses et d’autres animations comme du moto trial.

Un feu d’artifice clôturera cette journée. pixabay

