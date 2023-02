Fête de la batteuse et de l’artisanat Baraize Catégories d’Évènement: Baraize

Indre Fête de la batteuse et de l’artisanat avec diverses démonstrations du travail des champs au siècle dernier avec du matériel ancien. Démonstrations des artisans, expositions, animations, groupe folklorique. Repas de Batteuse midi et soir. Fête de la batteuse et de l’artisanat organisé par le Comité des Fêtes de Baraize. comitedesfetesbaraize@orange.fr +33 6 82 46 27 67 http://www.fetedelabatteuse.sitew.com/ © Comité des fêtes de Baraize

