Fête de la base ULM Saint-Exupéry, 26 juin 2022

2022-06-26 – 2022-06-26 Une grande manifestation aérienne réunissant toutes les fédérations aéronautiques de Nouvelle-Aquitaine se déroulera à la base UML St-Exupéry en ce dimanche d'été sur les plaines du Lot. Au programme: des démonstrations de voltige, parachutisme, ULM, Planeurs, Aéromodelisme, Vol libre (delta et parapentes treuillés) vous seront proposées; Les différents stands des fédérations vous accueilleront avec des simulateurs de vols et des maquettes offertes pour les enfants. Entrée gratuite ouvert à tout public

