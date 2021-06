Gratens Village Gratens, Haute-Garonne Fête de Gratens Village Gratens Catégories d’évènement: Gratens

Haute-Garonne

Fête de Gratens Village, 16 juillet 2021-16 juillet 2021, Gratens. Fête de Gratens

du vendredi 16 juillet au dimanche 18 juillet à Village

FÊTE DE GRATENS DU 16 AU 18 JUILLET Suite des événements !! Après la révélation de la présence du DJ MDS vendredi 16 juillet pour la fête locale, voici la révélation de ce qui vous attend pour la soirée du samedi 17 juillet… Et des repas !! Venez vous régaler avec un cassoulet et profiter de la musique de l’orchestre Calypso Vendredi, ça sera grillades Dimanche : 11h messe + harmonie 11h45 dépôt de gerbe 12h apéritif municipal Musique, manèges, repas, feux d’artifices … N’oubliez pas de vous inscrire pour les repas ! Formulaire à remplir et à envoyer à la mairie ! NOUS VOUS ATTENDONS NOMBREUX

Repas 16 juillet 14€ / pers. – Repas 17 juillet 18€ / pers.

Repas et soirées musicales Village Gratens Gratens Haute-Garonne

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-07-16T19:30:00 2021-07-16T23:59:00;2021-07-17T19:30:00 2021-07-17T23:59:00;2021-07-18T11:00:00 2021-07-18T13:00:00

Détails Catégories d’évènement: Gratens, Haute-Garonne Étiquettes évènement : Autres Lieu Village Adresse Gratens Ville Gratens lieuville Village Gratens