Fête de Goutrens Goutrens, 6 mai 2022, Goutrens.

Fête de Goutrens Goutrens

2022-05-06 – 2022-05-08

Aveyron Goutrens

Vendredi 6 mai:

19h30: soupe au fromage ou tripoux (possibilité à emporter).

20h30: concours de belote et de tarot

Samedi 7 mai:

14h: concours de pétanque

16h: randonnée (environ 6 km 2€)

19h: marché gourmand (salle des fêtes) et apéro concert avec duo à deux

23h: bal disco avec DJ Coco

Dimanche 8 mai:

8h: déjeuner tripoux, chèvre ou escargots + déjeuner à la française (fin du service 10h30)

11h30: dépôt de gerbe suivi d’un apéritif (sur la place de l’église)

14h: concours du meilleur farçou (inscription et renseignements au 07 89 51 32 56)

De 14h30 à 17h: départ Escape Game dans le village (à partir de 10 ans) 2€

15h: Film pour enfant “Terra Willy” au musée Georges Rouquier + goûter 2€

17h: Thé dansant animé par Gilles Saby

20h30: repas dansant avec Gilles Saby



OFFICE DE TOURISME DU PAYS RIGNACOIS

Goutrens

dernière mise à jour : 2022-04-04 par