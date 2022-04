Fête de “Fusain” Bougarber, 21 mai 2022, Bougarber.

Fête de “Fusain” Bougarber

2022-05-21 15:00:00 – 2022-05-21 22:00:00

Bougarber Pyrénées-Atlantiques Bougarber

EUR 5 5 Accessibles à tous, les enfants doivent être accompagnés.

15H/20h: atelilers arts plastique

15h-17h Peinture masquée, Atelier de dessin au scotch et de peinture sur tissu

18h-20h Ecriture, dessin & collage, Atelier de mise en volume de texte et de dessins, en explorant le travail de Jean-Luc Parant, sculpteur, dessinateur et écrivain.

17H – théâtre: Une Lune entre deux maisons( CieToutDroitJusquauMatin – 40 min – à partir de 3 ans) Plume et Taciturne, assis devant leurs deux maisons, racontent leur rencontre. Plume est ouvert, vif, un peu envahissant. Taciturne est plus secret, préférant s’exprimer par la musique.

19H30 – musique avec Noémie and Friends

Goûter, buvette et restauration !

+33 6 17 98 61 69

Bougarber

