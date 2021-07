Fumel Fumel Fumel, Lot-et-Garonne Fête de Fumel Fumel Fumel Catégories d’évènement: Fumel

Fumel Lot-et-Garonne Venez à la fête de Fumel ! Au programme :

Dès 8h: vide-greniers

A 11h : défilé sapeurs-pompiers et des vieux volants fumélois

A 12h : Apéritif offert par le Comité des Fêtes

A 14h : concours de pétanque en doublettes

A 19h : restauration rapide

21h : Bal populaire avec l’orchestre « Variation »

Pour clôturer la journée à 23h, grand feu d’artifice à admirer depuis la gare de Fumel.

