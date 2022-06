FÊTE DE FOUZILHON Fouzilhon Fouzilhon Catégories d’évènement: Fouzilhon

Dimanche 10 juillet à partir de 10h00 : Départ du tour de ville avec le Comité des fêtes. A partir de 18h00 : Grand loto sur l'Esplanade. Buvette et restauration sur place. A 21h Ambiance musicale avec le DUO TRÉBOB pour clôturer cette 10ème édition de la fête.

