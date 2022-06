FÊTE DE FOUZILHON, 9 juillet 2022, .

FÊTE DE FOUZILHON



2022-07-09 – 2022-07-09

Samedi 9 juillet à partir de 14h30: Concours de pétanque en doublette montée. Inscription 8€/ équipe et 2 consignes offerte, buvette. A 18h: L’incontournable lancer de tatane et le casse à l’œuf. Participation 0.5€ par lancer (inscription dès 17h). A 19h: Buvette, bar à vin et restauration sur place. A 22h : Animation musicale avec le Grand orchestre « FRANCK M » variétés française et internationale

