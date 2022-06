FÊTE DE FOUZILHON

FÊTE DE FOUZILHON, 8 juillet 2022, . FÊTE DE FOUZILHON



2022-07-08 – 2022-07-08 Vendredi 8 juillet à partir de 20h : Animation musicale avec le groupe « THE MERRY SPANKERS », groupe de rock’nRoll Festif. Restauration sur place avec macaronade sur réservation en mairie. Planches du terroir, saucisse fraiche de Lacaune et frites Maison. A 22h30 : LES BARBEAUX. Pour célébrer les 10 ans de la fête. Vendredi 8 juillet à partir de 20h : Animation musicale avec le groupe « THE MERRY SPANKERS », groupe de rock’nRoll Festif. Restauration sur place avec macaronade sur réservation en mairie. Planches du terroir, saucisse fraiche de Lacaune et frites Maison. A 22h30 : LES BARBEAUX. Pour célébrer les 10 ans de la fête. Vendredi 8 juillet à partir de 20h : Animation musicale avec le groupe « THE MERRY SPANKERS », groupe de rock’nRoll Festif. Restauration sur place avec macaronade sur réservation en mairie. Planches du terroir, saucisse fraiche de Lacaune et frites Maison. A 22h30 : LES BARBEAUX. Pour célébrer les 10 ans de la fête. dernière mise à jour : 2022-06-24 par

Détails Autres Lieu Adresse lieuville