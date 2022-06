Fête de fin d’été quartier Dervallières-Zola Parc des Dervallières Nantes Catégories d’évènement: Loire-Atlantique

Nantes

Fête de fin d’été quartier Dervallières-Zola Parc des Dervallières, 30 août 2022, Nantes. 2022-08-30

Horaire : 14:00 23:00

Gratuit : oui Pour clôre l’été en beauté, de nombreuses animations seront organisées de 14h à 23h aux abords du bassin des Dervallières, dont une dictée géante et une séance de cinéma en plein air. Parc des Dervallières Dervallières – Zola Nantes 44100

Détails Catégories d’évènement: Loire-Atlantique, Nantes Other Lieu Parc des Dervallières Adresse rue Auguste Renoir Ville Nantes lieuville Parc des Dervallières Nantes Departement Loire-Atlantique

Parc des Dervallières Nantes Loire-Atlantique https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/nantes/

Fête de fin d’été quartier Dervallières-Zola Parc des Dervallières 2022-08-30 was last modified: by Fête de fin d’été quartier Dervallières-Zola Parc des Dervallières Parc des Dervallières 30 août 2022 Nantes Parc des Dervallières Nantes

Nantes Loire-Atlantique