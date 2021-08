Maen Roch Maen Roch Ille-et-Vilaine, Maen Roch Fête de fin d’été Maen Roch Maen Roch Catégories d’évènement: Ille-et-Vilaine

Maen Roch

Fête de fin d’été Maen Roch, 27 août 2021, Maen Roch. Fête de fin d’été 2021-08-27 – 2021-08-27 Saint-Brice-en-Coglès 20 Boulevard du General Leclerc

Maen Roch Ille-et-Vilaine Maen Roch L’association des familles et des jeunes du service jeunesse de Couesnon Marches de Bretagne vous invite à sa fête de fin d’été, ouverte à tous, à l’espace jeune Cogl’Ados ! Au programme :

– Concert avec BreZ, champion de France de beatbox et candidat à The Voice 2019 avec Ahmed (piano).

– Paëlla géante : 12 € adulte / 7 € enfant – Sur place ou à emporter Gratuit et ouvert à tous

Pass sanitatire obligatoire pour assister à la fête (pour les +18 ans) Buvette sur place – Réservation conseillée pour la paëlla dernière mise à jour : 2021-08-11 par Office de Tourisme Couesnon Marches de Bretagne

Détails Catégories d’évènement: Ille-et-Vilaine, Maen Roch Autres Lieu Maen Roch Adresse Saint-Brice-en-Coglès 20 Boulevard du General Leclerc Ville Maen Roch lieuville 48.40877#-1.36771